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Firari Ergenekon savcısı Mehmet Murat Dalkuş yakalandı!

Giriş Tarihi: 22.10.2019, 15:10

Son dakika haberi... FETÖ’yle bağlantılı olduğu gerekçesiyle ihraç edilen ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan Ergenekon davasının savcısı Mehmet Murat Dalkuş İstanbul'da yakalandı. 3 yıldır kırmızı bültenle aranan firari eski savcı jandarmanın 120 saatlik kameraya kayıtlarını incelemesi sonucunda başlattığı operasyonla yakalandı. İşte A Haber'in ulaştığı özel görüntüler ve operasyonun detayları...

Fetullahçı Terör Örgütü'yle (FETÖ) ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) kararıyla meslekten ihraç edilen, Ergenekon davasına bakan ve hakkında 'Suç uydurmak', 'Görevi kötüye kullanmak', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak' ile 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından Yargıtay 8. Ceza Dairesince kırmızı bülten çıkarılan eski firari savcı Mehmet Murat Dalkuş yakalandı.

YAŞADIĞI SİTEYE DÜZENLENEN OPERASYONLA YAKALANDI

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince hakkında yakalama kararı bulunan ve İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yakalanan Dalkuş'un, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2 aydır süren çalışmalar sonucu kullandığı aracın tespit edildiği ve takipler neticesinde yakalanarak 2 bin 300 konutlu özel bir siteye düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındığı kaydedildi. Yakalanarak gözaltına alınan firari savcı Dalkuş'un, İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edileceği öğrenildi.

Öte yandan firari Dalkuş'un yakalandığı adresten saklanmasına yardım eden kişiler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

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