  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Fırat Kalkanı bölgesinde 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

    Fırat Kalkanı bölgesinde 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

    Giriş Tarihi: 08.09.2021, 12:15

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

    "Kahraman komandolarımızdan teröristlere ağır bir darbe daha! Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 13 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi."

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fırat Kalkanı bölgesinde 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    İzmir’de otobüs duraklarındaki yoğunluk isyan ettirdi
    İzmir'de otobüs duraklarındaki yoğunluk isyan ettirdi
    İzmir’de hareketli anlar! Kimlik göstermeyip polise bıçak çekti
    İzmir'de hareketli anlar! Kimlik göstermeyip polise bıçak çekti
    İzmir’de çıkan yangınlar kontrol altına alındı
    İzmir'de çıkan yangınlar kontrol altına alındı
    Başında poşetle bulunan Kristina’nın ölüm nedeni ortaya çıktı
    Başında poşetle bulunan Kristina’nın ölüm nedeni ortaya çıktı
    İzmir’de CHP’li Başkan Tunç Soyer’e kokulu dere isyanı
    İzmir'de CHP'li Başkan Tunç Soyer'e kokulu dere isyanı
    CHP’li Datça Belediyesi’nin heykeli alay konusu oldu! Bir esnaf bu videoyla tiye aldı
    CHP'li Datça Belediyesi'nin heykeli alay konusu oldu! Bir esnaf bu videoyla tiye aldı
    İzmir’de CHP’li Başkan Tunç Soyer’e kokulu dere isyanı
    İzmir'de CHP'li Başkan Tunç Soyer'e kokulu dere isyanı
    CHP’li Datça Belediyesi’nin heykeli alay konusu oldu! Bir esnaf bu videoyla tiye aldı
    CHP'li Datça Belediyesi'nin heykeli alay konusu oldu! Bir esnaf bu videoyla tiye aldı
    Başkan Erdoğan’dan 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı’nda önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan'dan 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'nda önemli mesajlar
    70 yıllık hayalde sona gelindi!
    2 dev proje hizmete giriyor! Açılışını Başkan Erdoğan yaptı
    Başkan Erdoğan’dan 2021 yılı Öğretmen Atama Töreni’nde önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan'dan 2021 yılı Öğretmen Atama Töreni'nde önemli mesajlar
    Muğla’da orman yangını! Dört koldan müdahale
    Muğla'da orman yangını! Dört koldan müdahale