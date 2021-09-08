Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Kahraman komandolarımızdan teröristlere ağır bir darbe daha! Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 13 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi."
Fırat Kalkanı bölgesinde 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.