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Fırat'ın doğusuna "Barış Pınarı Harekatı" başladı mı? Son durum ne?

Giriş Tarihi: 06.10.2019, 12:25

Önümüzdeki süreçte Fırat'ın doğusuna yapılması planlanan harekatın adının ne olacağına ilişkin çeşitli tahminler yapılırken, Başkan Erdoğan'ın dün partisinin kampında yapmış olduğu konuşmada "Barış Pınarları" ifadesini sıkça kullanması sosyal medyada gündem oldu. Olası harekatın adının "Barış Pınarları" olabileceğine dair birçok yorum yapıldı. Öte yandan Başkan Erdoğan'ın "Hazırlıklarımızı yaptık, harekat planlarımızı tamamladık. Gereken talimatları verdik. Kararı verilen ve süreci başlamış olan barış pınarlarının önünü açma ihtimali belki bugün belki yarın denecek kadar yakındır. Hem karadan hem de havadan bu harekatı yöneteceğiz" sözleri üzerine ABD jetlerinin bölgede uçuşlara başladığı gözlemlendi. Sınır hattında yaşanan sıcak gelişmeleri ve son durumu A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak canlı yayında anlattı.

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