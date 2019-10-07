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Fırat'ın doğusuna operasyon başlıyor! İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 07.10.2019, 10:38

Barış Pınarı Harekatı son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Tel Abyad sınırında obüs ve zırhlı araçları için yeni mevziler kazıldı. Suriye'yi gören hakim tepelere konuşlandırılan tank ve obüslerin namlularının ise Tel Abyad’a çevrili olduğu görüldü. Harekatla ilgili birçok son dakika açıklaması geliyor.

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