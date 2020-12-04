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    Foça Belediyesi değerli turizm alanlarını satışa çıkardı! İlçede vatandaşların tepkisi büyük

    Giriş Tarihi: 04.12.2020, 12:02

    İzmir’de belediyeleri borçlarını kapatmak için kamuya ait arazileri satış furyası devam ediyor. Son skandal da Foça’dan geldi. Foça Belediyesi, ilçede kalan son boş turizm alanı olan, çok değerli bir konumdaki Kumburnu Plajını satışa çıkartıyor. Foça’daki bu arazi satışı büyük tartışmalara ve tepkiye neden oldu. AK Parti Foça Belediyesi Meclis Üyesi Ethem Ali Haydar Çapçı, Foça'da yaşananları A Haber'de anlattı. .

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