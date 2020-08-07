Foça'da tekne faciası: Bana şaka yaparken tekneyi batırdı!

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/focada-tekne-faciasi-bana-saka-yaparken-tekneyi-batirdi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir'in Foça ilçesinde bayramın 3'üncü günü meydana gelen, 4 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralı kurtarıldığı tekne faciasında kayıp olarak bildirilen Sarp Göksoy'u (8) arama çalışmaları devam ediyor. O gün teknede olan Mustafa Güner o anları anlattı. Güner, "Şaka uğruna bir aile yok oldu" dedi.