İzmir'in Foça ilçesinde bayramın 3'üncü günü meydana gelen, 4 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralı kurtarıldığı tekne faciasında kayıp olarak bildirilen Sarp Göksoy'u (8) arama çalışmaları devam ediyor. O gün teknede olan Mustafa Güner o anları anlattı. Güner, "Şaka uğruna bir aile yok oldu" dedi.
Foça'da tekne faciası: Bana şaka yaparken tekneyi batırdı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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