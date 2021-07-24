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    Yeniasır TV Gündem Fondaş medyanın yönetiminde tanıdık isim! Ruşen Çakır ve Tunç Soyer’in kardeşi ortak çıktı

    Fondaş medyanın yönetiminde tanıdık isim! Ruşen Çakır ve Tunç Soyer’in kardeşi ortak çıktı

    Giriş Tarihi: 24.07.2021, 16:02

    Fondaş medya skandalının yankıları sürerken olaya ilişkin her gün yeni çarpıcı bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Ticaret Sicil Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in kardeşi Onur Soyer’in geçtiğimiz yıllarda Ruşen Çakır’ın sahibi olduğu Medyascope isimli internet sitesinde yönetim kurulu üyeliği yaptığı görüldü.

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