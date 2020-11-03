FOX TV'den İzmir depremi üzerinden çirkin algı operasyonu!

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/fox-tvden-izmir-depremi-uzerinden-cirkin-algi-operasyonu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

FOX TV'nin çirkin algı operasyonlarına bir yenisi daha eklendi. İzmir'de meydana gelen 6,6 deprem sonrası Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depremzedeler ile bir araya geldi. Depremin ilk anından itibaren yaraları sarmak için müdahale edildiğini belirten Oktay, depremlere müdahale noktasında katedilen yolu 99 depremi üzerinden örneklendirdi. Oktay'ın ziyaret görüntüleri, FOX TV tarafından makaslanarak adeta bir yalan habere dönüştürüldü. İşte o ziyaretin makaslanmamış görüntüleri....

İşte o konuşmanın tamamı:

Biz 99 depreminden bugüne geldik. Deprem olduktan sonra 2 gün sonrasında daha devlet olayın ne olduğunu bile anlayamamıştı, bu ülkenin başbakanı daha depremin ne olduğunu farkında değildi kabineyi toplayamamıştı.



- Ama artık öğrendik



Bugün ne yapıyoruz deprem ne zaman oldu 14.51 cuma günü değil mi biz ne zaman müdahil olduk dakikalar içinde.



- Harikasınız. Kısa sürede yaralar sarılıyor.

CHP DE ÇANAK TUTTU

Makaslanan görüntüler, CHP sözcüsü Öztrak'ın da gündemindeydi. Öztrak belli ki konuşmanın tamamını izlemeye gerek duymayanlardandı.

Oysa ki FOX'un algı operasyonu ve yalanına çanak tutan CHP sözcüsüne en iyi yanıt yine İzmirli vatandaşlardan geldi.