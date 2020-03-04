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Futbol dünyasından birlik beraberlik mesajları!

Giriş Tarihi: 04.03.2020, 13:41

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda İdlib'de düzenlenen Bahar Kalkanı Harekatı'na ve gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulurken spor dünyasından birlik beraberlik mesajlarını içeren bir video izletti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Futbol sahalarında bile milletimizin ülkesine, ordusuna, askerine verdiği destek bunun en güzel örneklerinden biridir. Bay Kemal farklı şeyler bekliyordu ama futbol sahalarından destek geliyor"

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