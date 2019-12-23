Reuters'ın haberine göre; Suudi Arabistan'da mahkeme, Kaşıkçı cinayeti ile ilgili 5 kişiye idam cezası verdi. Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Suudi Arabistan'da görülen davada 5 kişiye idam, 3 kişiye de toplam 24 yıl hapis cezası verildi. Cinayetin kilit isimlerinden olduğu iddia edilen Kahtani serbest bırakıldı. Detaylar a haber ekranlarında...
Gazeteci Cemal Kaşıkçı davasında 5 kişiye idam cezası! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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