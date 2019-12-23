Gazeteci Cemal Kaşıkçı davasında 5 kişiye idam cezası!

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/gazeteci-cemal-kasikci-davasinda-5-kisiye-idam-cezasi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Reuters'ın haberine göre; Suudi Arabistan'da mahkeme, Kaşıkçı cinayeti ile ilgili 5 kişiye idam cezası verdi. Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Suudi Arabistan'da görülen davada 5 kişiye idam, 3 kişiye de toplam 24 yıl hapis cezası verildi. Cinayetin kilit isimlerinden olduğu iddia edilen Kahtani serbest bırakıldı. Detaylar a haber ekranlarında...