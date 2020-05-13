  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Orhan Acar'dan skandal sözler! Sosyal medyada büyük tepki çekti...

    Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Orhan Acar'dan skandal sözler! Sosyal medyada büyük tepki çekti...

    Giriş Tarihi: 13.05.2020, 11:46

    Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Orhan Acar, gerçekleştirdiği video konferans görüşmesinde kameranın açık olduğunu unuttu, skandal sözlere imza attı. "Kızların resimlerini de görüyoruz böylece, çaktırma" diyen Acar, sosyal medyada büyük tepki çekti.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Orhan Acar'dan skandal sözler! Sosyal medyada büyük tepki çekti... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Bilim Kurulu toplanıyor! Hangi kararlar alınacak?
    Bilim Kurulu toplanıyor! Hangi kararlar alınacak?
    Sağlık Bakanı Koca'dan gülümseten paylaşım!
    Sağlık Bakanı Koca'dan gülümseten paylaşım!
    Bugün hava nasıl olacak?
    Bugün hava nasıl olacak?
    Başkan Erdoğan Mukadder Hanım ile görüştü
    Başkan Erdoğan Mukadder Hanım ile görüştü
    Başkan Erdoğan'dan CHP'nin darbe imalarına sert tepki
    Başkan Erdoğan'dan CHP'nin darbe imalarına sert tepki
    AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye'nin darbe gündemi yoktur!
    AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye'nin darbe gündemi yoktur!
    Bilim Kurulu toplanıyor! Hangi kararlar alınacak?
    Koronavirüs Bilim Kurulu saat 15.00'te toplanacak! Açıklamayı Bakan Koca yapacak
    Sağlık Bakanı Koca'dan gülümseten paylaşım!
    Sağlık Bakanı Koca'dan bugün sokağa çıkacak çocuklara mesaj
    Başkan Erdoğan Mukadder Hanım ile görüştü
    Başkan Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası’na destek veren Mukadder Hanım ile görüştü
    Başkan Erdoğan'dan CHP'nin darbe imalarına sert tepki
    Son dakika: Başkan Erdoğan'dan CHP'nin darbe imalarına sert tepki |Video
    AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye'nin darbe gündemi yoktur!
    AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye'nin darbe gündemi yoktur!
    Başkan Erdoğan'dan CHP'nin darbe imalarına sert tepki
    Başkan Erdoğan'dan CHP'nin darbe imalarına sert tepki |Video