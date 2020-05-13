Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Orhan Acar'dan skandal sözler! Sosyal medyada büyük tepki çekti...

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/gazi-universitesi-fen-fakultesi-dekani-orhan-acardan-skandal-sozler-sosyal-medyada-buyuk-tepki-cekti" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Orhan Acar, gerçekleştirdiği video konferans görüşmesinde kameranın açık olduğunu unuttu, skandal sözlere imza attı. "Kızların resimlerini de görüyoruz böylece, çaktırma" diyen Acar, sosyal medyada büyük tepki çekti.