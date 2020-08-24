Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda eşini 'Onursal Koordinatör' yaptı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/gaziemir-belediye-baskani-halil-arda-esini-onursal-koordinator-yapti" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

CHP'li Gaziemir Belediye Belediye Başkanı Halil Arda'nın skandalları bitmiyor. Sosyal medya hesabından Başkan Erdoğan'a yönelik hakaretlerde bulunmuş ve 15 Temmuz gecesi skandal paylaşımlara imza atan Arda şimdi'de eşi Deniz Arda için yeni görev icat etti. Deniz Arda'nın, Gaziemir Belediyesi ismi ve logosuyla bastırdığı kartvizitte 'Onursal Koordinatör - Dış İlişkiler Ofisi' sıfatını kullandığı görüldü. Eşi Halil Arda'yı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaretlerinde bile yalnız bırakmayan Deniz Arda'nın bu kartviziti olay oldu.