Gece yarısı darbe imalı bildiri! Sert tepkiler geldi

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/gece-yarisi-darbe-imali-bildiri-sert-tepkiler-geldi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

103 emekli amiral Montrö Sözleşmesi üzerinden AK Parti Hükümetini hedef alan skandal bir bildiri yayımladı. Gece yarısı yayımlanan ve darbe iması içeren bildiride, "endişe" yaşadıklarını belirten amiraller, hükümeti ve politikaları hedef alarak siyasete müdahaleye kalkıştı. O skandal bildiriye tepkiler peş peşe geldi.