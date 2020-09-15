Gelibolu'da yine orman yangını

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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde kısa süre önce orman yangını çıkan bölgede yeniden orman yangını başladı. Yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Kavakköy beldesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar durumu ALO 177 Oman Yangını İhbar Hattına bildirdi.

Şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, havadan ve karadan müdahale ediyor.