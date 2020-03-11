Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'dan flaş koronavirüs açıklaması!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'dan koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler konusunda flaş açıklamalar! Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Mart ve Nisan aylarındaki listesi açıklanacak olan müsabakaların ertelendiğini açıkladı.
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