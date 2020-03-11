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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'dan flaş koronavirüs açıklaması!

Giriş Tarihi: 11.03.2020, 11:15

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'dan koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler konusunda flaş açıklamalar! Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Mart ve Nisan aylarındaki listesi açıklanacak olan müsabakaların ertelendiğini açıkladı.

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