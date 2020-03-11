Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'dan flaş koronavirüs açıklaması!

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/genclik-ve-spor-bakani-kasapogludan-flas-koronavirus-aciklamasi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'dan koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler konusunda flaş açıklamalar! Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Mart ve Nisan aylarındaki listesi açıklanacak olan müsabakaların ertelendiğini açıkladı.