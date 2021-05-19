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    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu Anıtkabir'de saygı duruşundan bulundu

    Giriş Tarihi: 19.05.2021, 09:54

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı.

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı.
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