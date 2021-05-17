  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Göçmenler Yunanistan unsurlarınca böyle Türk kara sularına bırakıldı

    Göçmenler Yunanistan unsurlarınca böyle Türk kara sularına bırakıldı

    Giriş Tarihi: 17.05.2021, 17:43

    İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında, görevli Sahil Güvenlik Uçağı tarafından can salları içerisindeki göçmenlerin Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına bırakıldığı tespit edilirken, ölüme terk edilen 32 göçmen ekipler tarafından kurtarıldı.

    Edinilen bilgiye göre Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, Seferihisar ilçesi açıklarında devriye görevi yürütüyordu. Sahil Güvenlik Uçağı tarafından yürütülen devriye görevi esnasında, bir grup düzensiz göçmenin Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına bırakıldığı tespit edildi.

    ÖLÜME TERK EDİLEN GÖÇMENLER KURTARILDI
    Bunun üzerine ekiplerin bilgi vermesiyle bölgeye Sahil Güvenlik Botları sevk edildi. Kısa sürede göçmenlerin bulunduğu bölgeye ulaşan ekipler, 2 can salı içerisinde ölüme terk edilen toplam 32 düzensiz göçmeni kurtardı. Göçmenlerin Yunanlılar tarafından Türk karasularına itildiği anlar ise saniye saniye görüntülendi.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Göçmenler Yunanistan unsurlarınca böyle Türk kara sularına bırakıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Memleket Partisi kuruldu! Muharrem İnce'nin A takımı belli oldu
    Memleket Partisi kuruldu! Muharrem İnce'nin A takımı belli oldu
    İzmir'de kan donduran olay! 'Kızımı öldürdüm' diyerek polise geldi
    İzmir'de kan donduran olay! 'Kızımı öldürdüm' diyerek polise geldi
    Domuzlar Bodrum marinaya kadar indi
    Domuzlar Bodrum marinaya kadar indi
    İzmir'de skandal görüntü! Zehir gibi su Körfez'e aktı
    İzmir'de skandal görüntü! Zehir gibi su Körfez'e aktı
    Başkan Erdoğan'dan Filistin diplomasisi: Papa Fransuva ile görüştü
    Başkan Erdoğan'dan Filistin diplomasisi: Papa Fransuva ile görüştü
    Ege'den dönüş yolculuğu başladı!
    Ege'den dönüş yolculuğu başladı!
    Başkan Erdoğan'dan Filistin diplomasisi: Papa Fransuva ile görüştü
    Başkan Erdoğan'dan Filistin diplomasisi: Papa Fransuva ile görüştü