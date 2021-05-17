İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında, görevli Sahil Güvenlik Uçağı tarafından can salları içerisindeki göçmenlerin Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına bırakıldığı tespit edilirken, ölüme terk edilen 32 göçmen ekipler tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, Seferihisar ilçesi açıklarında devriye görevi yürütüyordu. Sahil Güvenlik Uçağı tarafından yürütülen devriye görevi esnasında, bir grup düzensiz göçmenin Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına bırakıldığı tespit edildi.
ÖLÜME TERK EDİLEN GÖÇMENLER KURTARILDI
Bunun üzerine ekiplerin bilgi vermesiyle bölgeye Sahil Güvenlik Botları sevk edildi. Kısa sürede göçmenlerin bulunduğu bölgeye ulaşan ekipler, 2 can salı içerisinde ölüme terk edilen toplam 32 düzensiz göçmeni kurtardı. Göçmenlerin Yunanlılar tarafından Türk karasularına itildiği anlar ise saniye saniye görüntülendi.
Göçmenler Yunanistan unsurlarınca böyle Türk kara sularına bırakıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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