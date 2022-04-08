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    Yeniasır TV Gündem Görüntüler İzmir'den! Hepsi birden hedefe kilitlenip atış yaptı

    Görüntüler İzmir'den! Hepsi birden hedefe kilitlenip atış yaptı

    Giriş Tarihi: 08.04.2022, 11:57

    Son dakika... İzmir'de 'Hava Savunma Silahları ile Hava Hedeflerine Atış' faaliyeti gerçekleştirildi. Yapılan atışların videsunu Milli Savunma Bakanlığı paylaştı.

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    Milli Savunma Bakanlığı'nca İzmir'de 'Hava Savunma Silahları ile Hava Hedeflerine Atış' faaliyeti gerçekleştirildiği belirtilerek, atış görüntüleri paylaşıldı.

    Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "İzmir Doğanbey Atış ve Tatbikat Alanında 19'uncu Motorlu Piyade (Balıkesir) ve 57'nci Topçu (İzmir) Tugay Komutanlıkları tarafından, 'Hava Savunma Silahları ile Hava Hedeflerine Atış' faaliyeti icra edildi. Kahraman Mehmetçik, atışlarda kabiliyetlerini başarıyla ortaya koydu" denildi. Bakanlık ayrıca atış faaliyetinin görüntülerini de paylaştı.

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