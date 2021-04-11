Gözler Bilim Kurulu ve Kabine'de! Ramazan'da tam kapanma olacak mı?

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Koronavirüs vaka sayıları her geçen gün artıyor. Gözler yarın yapılacak Bilim Kurulu ve Salı günü toplanacak olan Kabine'ye çevrildi. Peki hangi tedbirler alınacak? Tavsiye tedbirler neler? Tam kapanma olacak mı? A Haber muhabiri Ece Altuğ Ankara'dan aktardı.