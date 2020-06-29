Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugünkü toplantıda koronavirüs salgınıyla mücadele sürecini ve 1 Temmuz'da atılacak yeni adımları belirleyecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantıda bir sunum gerçekleştirecek.
Gözler kabine toplantısında! Sağlık Bakanı Koca sunum yapacak! Yeni yasaklar mı geliyor? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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