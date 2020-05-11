Gözler kritik toplantıda! 19 Mayıs ve bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

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19 Mayıs'ta 4 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? sorusunun cevabı merakla bekleniyor... AVM’ler ve kuaförlerin açılmasıyla bugün normalleşmenin ilk günü yaşanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kabineden önemli kararlar bekleniyor. Bazı illere seyahat yasağının kaldırılması ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda 4 günlük sokağa çıkma yasağı gelebilir.