  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Gözler kritik toplantıda! 19 Mayıs ve bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

    Gözler kritik toplantıda! 19 Mayıs ve bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

    Giriş Tarihi: 11.05.2020, 12:46

    19 Mayıs'ta 4 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? sorusunun cevabı merakla bekleniyor... AVM’ler ve kuaförlerin açılmasıyla bugün normalleşmenin ilk günü yaşanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kabineden önemli kararlar bekleniyor. Bazı illere seyahat yasağının kaldırılması ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda 4 günlük sokağa çıkma yasağı gelebilir.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Gözler kritik toplantıda! 19 Mayıs ve bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Esra Erol'a canlı yayında doğum günü sürprizi!
    Esra Erol'a canlı yayında doğum günü sürprizi!
    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Haziran ayında müjdemiz olacak
    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Haziran ayında müjdemiz olacak
    Bodrum'da ekipler yıkım için Yılmaz Özdil'in villasında
    Bodrum'da ekipler yıkım için Yılmaz Özdil'in villasında
    Yılmaz Özdil'in kaçak villası yıkılıyor! Ekipler çalışmalara başladı...
    Yılmaz Özdil'in kaçak villası yıkılıyor! Ekipler çalışmalara başladı...
    Dekan Orhan Acar'dan canlı yayında skandal sözler!
    Dekan Orhan Acar'dan canlı yayında skandal sözler!
    Bilim Kurulu toplanıyor! Hangi kararlar alınacak?
    Bilim Kurulu toplanıyor! Hangi kararlar alınacak?
    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Haziran ayında müjdemiz olacak
    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Haziran ayında müjdemiz olacak
    Bodrum'da ekipler yıkım için Yılmaz Özdil'in villasında
    Bodrum'da ekipler yıkım için Yılmaz Özdil'in villasında
    Yılmaz Özdil'in kaçak villası yıkılıyor! Ekipler çalışmalara başladı...
    Yılmaz Özdil'in kaçak villası yıkılıyor! Ekipler çalışmalara başladı...
    Dekan Orhan Acar'dan canlı yayında skandal sözler!
    Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Orhan Acar'dan skandal sözler! Sosyal medyada büyük tepki çekti...
    Bilim Kurulu toplanıyor! Hangi kararlar alınacak?
    Koronavirüs Bilim Kurulu saat 15.00'te toplanacak! Açıklamayı Bakan Koca yapacak
    Sağlık Bakanı Koca'dan gülümseten paylaşım!
    Sağlık Bakanı Koca'dan bugün sokağa çıkacak çocuklara mesaj