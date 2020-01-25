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Gözyaşlarına boğdu! Elazığ'daki depremde enkaz altındaki Azize cep telefonuyla yardım istedi

Giriş Tarihi: 25.01.2020, 14:49

Elazığ'da dün saat 20.55'te merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. AFAD ekipleri enkaz altındaki Azize isimli bir kişiyle telefonla temas kurdu. Telefon görüşmesinden Azize'nin yanında bir kişinin daha olduğu anlaşıldı. Arama kurtarma ekipleri Azize'ye "Hiç kimse susmasın aşağıda. Aşağıdaki herkesin annesi sensin. Tek iletişim kurduğumuz kişi sensin. Sen daha güçlü olacaksın. Senden tek istediğim şey o teyzeye seslen. Onu konuşturmaya çalış" ifadeleri tüyleri diken diken etti. İşte o anlar.

Elazığ'daki göçük altında kalan Azize isimli bir kadın, arama kurtarma ekibi ile telefon bağlantısı ile iletişim kurdu. Arama kurtarma ekibi Azize isimli kadına, "Sen bir annesin. Aşağıdaki herkesin şu anda annesi sensin. Bizim tek iletişim kurduğumuz kişi sensin. Tüm güç sende. Sen daha güçlü olacaksın. Ağlamıyorsun sakin olup hepsine destek oluyorsun. Konuşabilen herkese seslen. Hepsini konuştur. Hiçkimse uyumasın" dedi.

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Enkaz altında olan Azize isimli bir kadın, arama kurtarma ekibine telefon bağlantısı ile bağlanarak durumuna ilişkin bilgi verdi. Arama kurtarma ekibi, enkaz altındaki kadına sakin olması gerektiğini ve enkaz altında bulunan diğer yakınlarına da seslenerek onları uyanık tutması gerektiğine ilişkin uyarılarda bulundu.

Arama kurtarma ekibi, Azize isimli kadına telefon bağlantısında şu ifadeleri kullandı: "Telefonunun şarjı bitmesin. Telefonunu kendinden uzak tutma. Eşin konuşuyor mu? Konuşabilen herkese seslen. Hepsini konuştur. Hiçkimse uyumasın. Herhangi birinin sesi kesildiği zaman hemen bize seslen biz yukarıdayız. Burnunuzdan nefes alın ağızınızdan verin. Korkacak bir şey yok hepimiz yukarıdayız sakin olun.

AŞAĞIDAKİ HERKESİN ŞU ANDA ANNESİ SENSİN
Sen bir annesin. Aşağıdaki herkesin şu anda annesi sensin. Bizim tek iletişim kurduğumuz kişi sensin. Tüm güç sende. Sen daha güçlü olacaksın. Ağlamıyorsun sakin olup hepsine destek oluyorsun."

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