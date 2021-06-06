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    Güzel haberi Başkan Erdoğan duyurdu: PKK'nın üst düzey ismi öldürüldü

    Giriş Tarihi: 06.06.2021, 17:05

    Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, PKK'nın üst düzey isminin öldürüldüğünü duyurdu. Başkan Erdoğan ayrıca, "Hain ve bölücü örgütün Mahmur'u terörün 'kuluçka merkezi' olarak kullanmasına müsaade etmeyecek, terörü kaynağında kurutmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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