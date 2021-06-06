Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, PKK'nın üst düzey isminin öldürüldüğünü duyurdu. Başkan Erdoğan ayrıca, "Hain ve bölücü örgütün Mahmur'u terörün 'kuluçka merkezi' olarak kullanmasına müsaade etmeyecek, terörü kaynağında kurutmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Güzel haberi Başkan Erdoğan duyurdu: PKK'nın üst düzey ismi öldürüldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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