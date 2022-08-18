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    Güzel İzmir'e yakışmayan manzaralar! CHP'li belediye sokakları çöpe çevirdi; vatandaş isyan etti

    Giriş Tarihi: 18.08.2022, 12:17

    İzmir'de CHP'li Konak Belediyesi'nin ilçede bulunan bir mahalleye çöpleri boşaltması, İzmirlilerin tepkisini çekti. İzmirli vatandaş,"45 senedir burada oturuyorum. Bornova’da da oturdum ben İzmir’in bütün yerlerini gezdim. Şu CHP buradan gitmediği müddetçe İzmir selamete çıkmaz." ifadelerini kullandı.

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    İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Hilal Mahallesi, adeta çöp depolama alanına dönüştü.

    CHP'li Konak Belediyesi, ilçenin çöplerini mahallede bulunan bir sokağa boşaltıyor.

    CHP'Lİ BELEDİYE ÇÖPLERİ MAHALLEYE BOŞALTIYOR

    İlçenin göbeğindeki mahallede anlam verilemeyen bu durum vatandaşları isyan ettiriyor.

    Sokağa biriktirilen çöplerin yarattığı kötü koku ve pis görüntü nedeniyle CHP'li belediyeye tepki gösteren mahalleli, AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş'a dert yandı.

    MAHALLELİ İSYAN ETTİ

    Konak Belediyesi tarafından soruna ilişkin herhangi bir çözüm üretilmezken, İzmir Büyükşehir Belediyesi de sessizliğe bürünmüş durumda.

    Öte yandan Konak'ta oluşan çöp dağları nedeniyle İzmir'deki CHP'li belediyelerin yönetiminden şikayet eden bir vatandaşın sözleri dikkat çekti.

    "CHP BURADAN GİTMEDİĞİ SÜRECE İZMİR SELAMETE KAVUŞMAZ"

    İzmirli vatandaş,"45 senedir burada oturuyorum. Bornova'da da oturdum ben İzmir'in bütün yerlerini gezdim. Şu CHP buradan gitmediği müddetçe İzmir selamete çıkmaz." ifadelerini kullandı.

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