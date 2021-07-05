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    Habere giderken ölümden döndü! İşte o anlar

    Giriş Tarihi: 05.07.2021, 17:28

    Manisa'nın Kula ilçesinde görev yapan gazeteci Hasan Yiğen, habere giderken ön tekerinin patlaması sonucu refüjü aşarak karşı şeride geçti. Güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde Yiğen'in kullandığı araç, karşı şeritte seyir halinde olan yolcu otobüsünün çarpmasından saniyelerle kurtuldu.

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