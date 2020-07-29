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    Hac ibadeti başladı: Kabe'de sosyal mesafeli tavaf dönemi

    Giriş Tarihi: 29.07.2020, 16:40

    Koronavirüs nedeniyle bu sene yalnızca Suudi Müslümanların hac yapması kararı alınmıştı. Kabe'de sosyal mesafeli tavaf yapılıyor.

    Hac ibadeti bu yıl resmi olarak başladı. Her yıl milyonlarca Müslüman dünyanın bir çok yerinden akın akın Kabe'ye gelirken, bu yıl koronavirüs nedeniyle yalnızca Suudi Arabistan'daki Müslümanlar hacı olabilecek.

    İlk kafileler dün Mekke'ye ulaşırken bugün de ilk tavaf yapılmaya başlandı.

    SOSYAL MESAFELİ TAVAF

    Sosyal mesafenin uygulandığı Tavaf alanında hacı adayları, aralarında mesafeler bırakarak kabeyi tavaf etti. Hac tarihinde belki ilk kez bu şekilde tenha bir ibadet gerçekleştiren Müslümanların ibadeti havadan görüntülendi.

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