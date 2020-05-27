Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 30-31 Mayıs sokağa çıkma yasağı olacak mı?

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Ramazan Bayramı nedeniyle 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Bayramın sona ermesiyle birlikte vatandaşlar 'Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?' sorusunu araştırmaya başladı. Ülkemizde alınan başarılı tedbirler neticesinde vaka sayılarında düşüş yaşanması beraberinde normalleşme adımlarını da getirdi. Peki bu hafta sonu (30-31 Mayıs) sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hangi şehirlerde yasak olacak? İşte detaylar...