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    Yeniasır TV Gündem Haftanin'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

    Haftanin'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

    Giriş Tarihi: 15.07.2020, 12:54

    Son dakika haberine göre, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKKlı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

    Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

    Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Pençe-Kaplan Operasyonu'nun başarıyla devam ettiği belirtilerek, "Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verildi.





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