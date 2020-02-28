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Halep'te TSK'ya destek gösterisi

Giriş Tarihi: 28.02.2020, 10:10

Suriye'nin Halep kentinde halk, Esad rejiminin düzenlediği hava saldırısında 33 Türk askerinin şehit düşmesinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) destek gösterisi düzenledi.

Suriye'nin Halep kentinde halk, İdlib'de 33 Türk askerinin şehit düşmesinin ardından bir araya gelerek TSK'ya destek gösterisi düzenledi. Kent meydanında toplanan halk, Türkiye ve Suriye bayrakları açarak, Esad rejimi aleyhine sloganlar attı. Gösterilerde İdlib'deki şehitler için Türk halkına başsağlığı dilendi.

İHA

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