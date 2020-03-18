Hangi belirtilerde 'Acil'e gitmeliyiz? Koronanın belirtileri nelerdir?

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/hangi-belirtilerde-acile-gitmeliyiz-koronanin-belirtileri-nelerdir" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Çin'de başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının Türkiye'de de görülmesinin ardından tedbirler artmaya devam ediyor. Dünya genelinde vaka sayısı 198 bini aşarken hayatını kaybedenlerin sayısı da 8 bine yaklaştı. Peki koronavirüsün belirtileri nelerdir? Hangi durumlarda hastaneye gitmek gerekiyor? Acil Tıp Uzmanı Prof. Dr. Başar Cander, merak edilen soruları A Haber canlı yayınında yanıtladı.