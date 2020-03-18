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    Hangi belirtilerde 'Acil'e gitmeliyiz? Koronanın belirtileri nelerdir?

    Giriş Tarihi: 18.03.2020, 14:26

    Çin'de başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının Türkiye'de de görülmesinin ardından tedbirler artmaya devam ediyor. Dünya genelinde vaka sayısı 198 bini aşarken hayatını kaybedenlerin sayısı da 8 bine yaklaştı. Peki koronavirüsün belirtileri nelerdir? Hangi durumlarda hastaneye gitmek gerekiyor? Acil Tıp Uzmanı Prof. Dr. Başar Cander, merak edilen soruları A Haber canlı yayınında yanıtladı.

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