Çin'de başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının Türkiye'de de görülmesinin ardından tedbirler artmaya devam ediyor. Dünya genelinde vaka sayısı 198 bini aşarken hayatını kaybedenlerin sayısı da 8 bine yaklaştı. Peki koronavirüsün belirtileri nelerdir? Hangi durumlarda hastaneye gitmek gerekiyor? Acil Tıp Uzmanı Prof. Dr. Başar Cander, merak edilen soruları A Haber canlı yayınında yanıtladı.
Hangi belirtilerde 'Acil'e gitmeliyiz? Koronanın belirtileri nelerdir? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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