İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Tunç Soyer, bakkallardaki veresiye defterlerindeki borçların kapatılması için hayırseverlere çağrı yaparak başlattığı kampanyayı şova dönüştürdü. Bakkallara Soyer’in çağrısıyla borçların kapatıldığı ifade edilen yazılar asılırken, sosyal medyaya düşen video ise olay oldu.
Hayırseverden yardım Tunç Soyer’den şov haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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