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    Yeniasır TV Gündem Hayırseverden yardım Tunç Soyer’den şov

    Hayırseverden yardım Tunç Soyer’den şov

    Giriş Tarihi: 14.05.2021, 16:54

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Tunç Soyer, bakkallardaki veresiye defterlerindeki borçların kapatılması için hayırseverlere çağrı yaparak başlattığı kampanyayı şova dönüştürdü. Bakkallara Soyer’in çağrısıyla borçların kapatıldığı ifade edilen yazılar asılırken, sosyal medyaya düşen video ise olay oldu.

    Hayırseverden yardım Tunç Soyer'den şov

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