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Hazine ve Maliye Bakan Albayrak'tan 'Hocalı Katliamı' mesajı

Giriş Tarihi: 26.02.2020, 12:38

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Hocalı Katliamı ile ilgili sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Bakan Albayrak, "Hocalı Katliamı'nı asla unutmayacağız. Allah hayatını kaybeden kardeşlerimize rahmet eylesin, mekanlarını cennet kılsın." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Azerbaycan'ın Hocalı kentinde 26 Şubat 1992'de yaşanan katliamda yaşamını yitirenler için anma mesajı paylaştı.


Bakan Albayrak mesajında, "Üstünden 28 yıl geçmesine rağmen acımızın hiç dinmediği, can kardeşlerimizin katledildiği Hocalı Katliamı'nı asla unutmayacağız. Allah hayatını kaybeden kardeşlerimize rahmet eylesin, mekanlarını cennet kılsın." dedi.

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