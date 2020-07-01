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    Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak ve eşi Esra Albayrak'a hakaretlerde bulunan 100 kişi hakkında şikayet

    Giriş Tarihi: 01.07.2020, 14:12

    Son Dakika Haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'a sosyal medya üzerinde ağza alınmayacak çirkin hakaretlerde bulunan zanlılar hakkında şikayette bulunuldu. Skandal hakaretler tepkiler yükselirken; Bakan Albayrak ve eşi Esra Albayrak'a sosyal medyada destek mesajları yağdı...

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