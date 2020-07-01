Son Dakika Haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'a sosyal medya üzerinde ağza alınmayacak çirkin hakaretlerde bulunan zanlılar hakkında şikayette bulunuldu. Skandal hakaretler tepkiler yükselirken; Bakan Albayrak ve eşi Esra Albayrak'a sosyal medyada destek mesajları yağdı...
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak ve eşi Esra Albayrak'a hakaretlerde bulunan 100 kişi hakkında şikayet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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