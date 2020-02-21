Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün Gaziantep'te bir dizi temaslarda bulundu. "Gaziantep İş Dünyası ile Buluşma" programına katılan Albayrak, daha sonra Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i makamında ziyaret etti. Bakan Albayrak, burada vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı. Berat Albayrak, Twitter'dan Gaziantep temaslarını içeren renkli bir video paylaşımında bulundu ve Gazianteplilere teşekkürlerini sundu. Videonun sonunda ise “Gaziantep Türkiye için değişim başlıyor” mesajı yer aldı.
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan Gaziantep temasları için videolu paylaşım! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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