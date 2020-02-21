Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 3 müjde birden verdi

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/hazine-ve-maliye-bakani-berat-albayrak-3-mujde-birden-verdi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün Gaziantep'te iş dünyası ile bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Albayrak, "Enflasyonda, kurda ve faizlerde, ihtimal dahi verilmeyecek bir iyileşmenin başarısını sağladık. Ama yetmez. Enflasyon ve faizlerle mücadelede kararlılığımızı sürdüreceğiz" dedi. Bakan Albayrak'ın piyasalara verdiği 3 müjde, A Haber ekranlarında değerlendirildi.

Gaziantep Ticaret Odası hizmet binasında 'İş Dünyası Buluşmaları' programına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, piyasaları sevindirecek 3 müjde verdi. Bakan Albayrak'ın verdiği müjdelerin ne anlama geldiği A Haber ekranlarında Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem tarafından yorumlandı.



İşte Bakan Albayrak'ın o müjdeleri:



VADELER ARTIYOR

Yeni ekonomik programda açıklanan 'ivme' paketi ile sanayiciye önemli finansman sağlandığını aktaran Bakan Albayrak, 2020 yılının ilk verilerine göre birçok alanda iyi gidildiğini ifade ederek, "Bakın sadece ivme paketimiz ile sanayicimize 30 milyar TL finansman sağladık. 50 milyar TL kadar da tahsis edildi. İstihdam odaklı finansman paketimiz İSTOD ile de 35 milyar TL kredi tahsis edildi. 23 milyar TL'si yatırıma dönüştü. İvme ile ilgili burada bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Yerli üretimi ve ihracatı desteklemek amacıyla devreye aldığımız İVME finansman paketimizde artık TLREF endeksli ve sabit faizli iki seçenekli döneme geçiyoruz. Sabit faizli seçenek 7 yıl vadeli ve yüzde 8,5 faizli olarak belirlendi. TLREF endeksli seçenekte ise 7 yıla kadar TLREF + yüzde 1,5, 7 yıldan fazla vadede TLREF+ yüzde 2 olarak uygulanacak. Daha önce 0-5 yıl ve 5-10 yıl olarak belirlenen vadeleri de 0-7 yıl ve 7-12 yıl olarak değiştiriyoruz. 2 yıllık anapara ödemesiz dönemi de 10 yıl ve üzeri vadelerde 3 yıla kadar uygulayacağız.









FAİZ YÜZDE 9'A İNDİ

Benzer şekilde İSTOD Finansman Paketinde de yine iş insanlarımızı sevindirecek bazı müjdelerimiz var. Orada da faiz oranlarını sektörlere göre 1-1,5 puan düşürüyoruz. 5 yıla kadar olan İSTOD kredisinde yüzde 10'dan yüzde 9'a inildi. Bu adımların iş dünyamıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.



İTHAL ÜRÜNÜ, ÜRETENE KALKINMA BANKASI'NDAN FİNANSMAN

Daha güçlü finansman modelleriyle üretimi ve istihdamı artırmaya devam edeceklerini dile getiren Albayrak konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Bugün, Türkiye'nin ihracata, katma değerli üretime dayalı büyümesi için çok tarihi bir adımı daha atıyoruz. Bildiğiniz gibi, Kalkınma Bankamız uzun vadeli kredileri ancak döviz kredileri ile sağlayabiliyor. Bunu da belli alanlarla sınırlı tutuyordu. İşte, Türkiye'nin ithal ikamesi yapacağı, ihracatı artıracağı, yüksek katma değerli üretim yapacağı alanlarda uzun vadeli Türk Lirası'na dayalı bir fonlama modelini hayata geçireceğiz. Kalkınma Bankası aracılığı ile devreye alacağımız bu finansman modeli ile stratejik sektörlerimizdeki yatırımları tamamen yerlileştirme amacıyla destekleyeceğiz. Örneğin, stratejik bir sektörde, ithal ettiğimiz bir ürünün üretimini sağlayacak bir tesis düşünün. Bu tesise, kullandığı üretim cihazların da yerli olma öncelikli şartıyla Kalkınma Bankamız çok düşük maliyetle, çok uzun süreli Türk Lirası finansmanı sağlayacak.







Göreceksiniz, bu model ile eczacılık, medikal ürünler, makine imalat sanayi, bilgisayar ve bilişim teknolojileri, motorlu taşıt parçaları, elektrikli teçhizatlar gibi yıllık 50 milyar dolarlık ithalat yaptığımız stratejik alanlarda dünya ile rekabet edecek bir seviyeye geleceğiz. Bölgesel ve stratejik projelerle istihdama da büyük destek sağlayacağız. Sadece Kalkınma Bankası mı? Hayır. Diğer tarafta bu üretim ve kalkınma hamlesine, Varlık Fonumuz da büyük bir destek verecek. Madencilik, enerji ve petrokimya alanları öncelikli olarak, Varlık Fonumuz da Türkiye'nin cari açığının en önemli alanları olan bu stratejik alanlarda yatırımlarını kısa sürede hayata geçirecek. Doğrudan yatırımın yanında, ortaklıklar da bu stratejik alanlarda Türkiye'yi küresel bir üretici, küresel bir oyuncu haline getireceğiz."