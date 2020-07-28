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    Yeniasır TV Gündem Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak büyük gururun tablosunu paylaştı

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak büyük gururun tablosunu paylaştı

    Giriş Tarihi: 28.07.2020, 19:31

    Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yaptığı açıklamada, "Ülkemizde bir girişimcinin iş yeri açma süresi pek çok gelişmiş ülkeye göre önemli bir mesafe kat etti. 2017'de iş yapma kolaylığı endeksinde TÜRKİYE, 190 ülke arasında 60. sıradayken BUGÜN 33. sırada. TÜRKİYE yatırımcılar için CAZİBE MERKEZİ olmaya devam edecek!" ifadelerine yer verdi.

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