Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunurken, 'Dünya yanıyor. Ekonomi bilimi yüzde 100 matematik değil. Bir kesim bir lobi var. Krizlerden çok kriz lobileriyle uğraşıyoruz.' dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Krizlerden çok kriz lobileriyle uğraşıyoruz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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