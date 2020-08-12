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    Yeniasır TV Gündem Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Krizlerden çok kriz lobileriyle uğraşıyoruz

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Krizlerden çok kriz lobileriyle uğraşıyoruz

    Giriş Tarihi: 12.08.2020, 21:18

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunurken, "Dünya yanıyor. Ekonomi bilimi yüzde 100 matematik değil. Bir kesim bir lobi var. Krizlerden çok kriz lobileriyle uğraşıyoruz." dedi.

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