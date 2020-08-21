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    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Makus talihimizi tarihe gömdük

    Giriş Tarihi: 21.08.2020, 15:34

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, doğal gaz müjdesi hakkında "Ağustos ayında şanlı zaferlere imza attık. Bugün de enerji alanındaki makus talihimizi tarihe gömdük" dedi.

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklamasında, 'Heyecanlıyız, mutluyuz, gururluyuz. Zafer ayındayız ve bugün de büyük bir zafere imza atmış bulunmaktayız. Türkiye enerji ve ekonomi alanında tam bağımsızlık adımı attı. Ülkemizin makul tarihini tarihe gömdük' dedi.

    Albayrak, "Buradaki mevcut keşif ve potansiyelle inşallah ülkemizin gündeminden cari açık konusunu çıkarıp cari fazlayı konuşacağız" şeklinde konuştu.

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