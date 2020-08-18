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    Yeniasır TV Gündem Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak paylaştı! Hedeflerimize tek tek ulaşıyoruz

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak paylaştı! Hedeflerimize tek tek ulaşıyoruz

    Giriş Tarihi: 18.08.2020, 19:19

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak paylaşımında "Yenilenebilir kaynaklarımız ve ürettiğimiz enerjimizle Türkiye, ekonomik bağımsızlığını tüm dünyaya gösteriyor. Millî enerji ve maden stratejimizle elhamdülillah hedeflerimize tek tek ulaşıyoruz." ifadelerine yer verdi.

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