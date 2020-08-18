Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak paylaştı! Hedeflerimize tek tek ulaşıyoruz

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/hazine-ve-maliye-bakani-berat-albayrak-paylasti-hedeflerimize-tek-tek-ulasiyoruz" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak paylaşımında "Yenilenebilir kaynaklarımız ve ürettiğimiz enerjimizle Türkiye, ekonomik bağımsızlığını tüm dünyaya gösteriyor. Millî enerji ve maden stratejimizle elhamdülillah hedeflerimize tek tek ulaşıyoruz." ifadelerine yer verdi.