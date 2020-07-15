Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından 15 Temmuz mesajı yayınladı. Albayrak, "15 Temmuz şehadet ve celâdet gecesini ne unuturuz ne de unuttururuz. Geceye yenilmeyenlere selam olsun! Saygı, rahmet ve minnetle..." ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 15 Temmuz mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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