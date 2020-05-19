Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 19 Mayıs mesajı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/hazine-ve-maliye-bakani-berat-albayraktan-19-mayis-mesaji" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Hazine ve Maliye Baknı Berat Albayrak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla özel bir mesaj yayınladı. Bakan Albayrak mesajında, “Türkiyemizin coşkusu sevgili gençlerimiz, geleceğiniz için çalışmak bizi asla yormuyor. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nızı müjdeli haberlerle kutlamak istedik. Şimdilik videoda buluşalım, çok yakında yeniden birlikteyiz.” ifadelerini kullandı.