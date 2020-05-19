  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 19 Mayıs mesajı

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 19 Mayıs mesajı

    Giriş Tarihi: 19.05.2020, 12:31

    Hazine ve Maliye Baknı Berat Albayrak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla özel bir mesaj yayınladı. Bakan Albayrak mesajında, “Türkiyemizin coşkusu sevgili gençlerimiz, geleceğiniz için çalışmak bizi asla yormuyor. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nızı müjdeli haberlerle kutlamak istedik. Şimdilik videoda buluşalım, çok yakında yeniden birlikteyiz.” ifadelerini kullandı.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 19 Mayıs mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Hava Durumu Raporu
    Hava Durumu Raporu
    Bugün nereler açık lacak?
    Bugün nereler açık lacak?
    Bakan Kasapoğlu ve beraberindeki heyet 19 Mayıs kutlamaları kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti
    Bakan Kasapoğlu ve beraberindeki heyet 19 Mayıs kutlamaları kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
    Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izle!
    Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izle!
    Okullar ve camiler ne zaman açılacak?
    Okullar ve camiler ne zaman açılacak?
    Bakan Kasapoğlu ve beraberindeki heyet 19 Mayıs kutlamaları kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti
    Bakan Kasapoğlu ve beraberindeki heyet 19 Mayıs kutlamaları kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
    Okullar ve camiler ne zaman açılacak?
    Okullar ve camiler ne zaman açılacak? Başkan Erdoğan açıkladı
    Başkan Erdoğan'dan 'Vefa'ya saldırıya sert tepki
    Başkan Erdoğan'dan 'Vefa'ya saldırıya sert tepki
    Son dakika! MHP Lideri Devlet Bahçeli'den flaş açıklamalar
    Son dakika! MHP Lideri Devlet Bahçeli'den flaş açıklamalar
    Bugün marketler açık mı? 18 Mayıs sokağa çıkma kısıtlamasında marketler kaça kadar çalışıyor? İşte detaylar...
    Bugün marketler açık mı? 18 Mayıs sokağa çıkma kısıtlamasında marketler kaça kadar çalışıyor? İşte detaylar...