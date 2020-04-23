Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 23 Nisan mesajı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/hazine-ve-maliye-bakani-berat-albayraktan-23-nisan-mesaji-1587632668" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Aziz milletimizin iradesinin timsali Gazi Meclisimizin 100'üncü kuruluş yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun" mesajını yayınladı.

Aziz milletimizin iradesinin timsali Gazi Meclisimizin 100. kuruluş yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.



Evlatlarımıza ve dünyanın tüm çocuklarına daha müreffeh bir gelecek bırakmak için tüm gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. pic.twitter.com/RmMY5Boi7d — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) April 23, 2020

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TBMM'nin kuruluşunun 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.Bakan Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdaifadelerine yer verdi.