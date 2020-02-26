Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Başkan Erdoğan'ın doğum günü için kutlama videosu

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26 Şubat 1954 Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü, Erdoğan bugün 66 yaşına girdi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Başkan Erdoğan'ın doğum günü şerefine sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Bakan Albayrak, videoyu "Bu mübarek diyarı kaderimiz kılan, aydınlık sabahları sizinle beklemeyi nasip eden Allah'a şükürler olsun. İyi ki doğdunuz Sayın Cumhurbaşkanımız..." notuyla paylaştı.