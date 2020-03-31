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    Yeniasır TV Gündem Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan #BizBizeYeterizTürkiyem paylaşımı

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan #BizBizeYeterizTürkiyem paylaşımı

    Giriş Tarihi: 31.03.2020, 23:29

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan #BizBizeYeterizTürkiyem paylaşımı yaptı. Bakan Albayrak'ın paylaşımında Başkan Erdoğan'ın Kovid-19'a karşı ekonomik tedbirleri açıkladığı videosuna yer verdi.

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