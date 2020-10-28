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    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Charlie Hebdo'nun skandal karikatürüne tepki

    Giriş Tarihi: 28.10.2020, 10:21

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "İfade özgürlüğü kisvesi altında, ahlaksızca Cumhurbaşkanımıza saldıran Fransız dergisini şiddetle kınıyorum" dedi.

    Bakan Albayrak Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Fransız dergisi Charlie Hebdo'ya tepki gösterdi. Bakan Albayrak, "İfade özgürlüğü kisvesi altında, ahlaksızca Cumhurbaşkanımıza saldıran Fransız dergisini şiddetle kınıyorum. Charlie Hebdo'nun yaptığı bir mizah değil, terbiyesizliktir. Cumhurbaşkanımız üzerinden İslam'a duyulan nefrettir" ifadesini kullandı.

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