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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan enflasyon mesajı

Giriş Tarihi: 20.02.2020, 14:49

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Gaziantep İş Dünyası ile Buluşma" etkinliğinde önemli açıklamalarda bulundu. Albayrak, Ekonomiyi durdurmak isteyenlere izin vermeyeceğiz." açıklamasını yaparken "Enflasyonda, kurda ve faizlerde ihtimal dahi verilmeyecek bir iyileşmenin başarısını sağladık ama yetmez, daha yeni başladık." ifadelerini kullandı.

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