Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan flaş açıklamalar

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/hazine-ve-maliye-bakani-berat-albayraktan-flas-aciklamalar" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye güllük gülistanlık demeyiz. Dünya yanıyor. Ekonomi bilimi yüzde 100 matematik değil. Bir kesim bir lobi var. Krizlerden çok kriz lobileriyle uğraşıyoruz.Evet, etkilenmeye devam edeceğiz. Ancak en az etkilenenlerden olacağız. ABD'de 50 milyona yakın işsiz olacak. Dünyada 300 milyona yakın işsiz kalacak deniyor." dedi.