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    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan güven veren mesaj

    Giriş Tarihi: 05.05.2020, 21:39

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter üzerinden, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında Halkbank'ın hayata geçirdiği "Esnaf Destek Paketi" ile ilgili bir video paylaştı. Albayrak paylaşımında, "Yarınlarımızın mimarı kadınların, iş hayatının her alanındaki dik duruşları bizlere güç veriyor. Yasemin Hanım’ın vurguladığı gibi istihdamı koruyacak ve süreçten etkilenen her vatandaşımızın arkasında durmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

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