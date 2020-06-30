Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve ailesinin mutlu günü

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/hazine-ve-maliye-bakaniberat-albayrak-ve-ailesinin-mutlu-gunu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Esra Albayrak'ın 4. çocukları Hamza Salih dünyaya geldi. Bakan Albayrak mutlu haberi sosyal medya hesabından paylaştı. Albayrak paylaşımında: "Rabbimize şükürler olsun, bu gece 4. evladımız Hamza Salih ailemize, dünyamıza sefalar getirdi. Sevgili eşim Esra'ya bize bu mutluluğu yeniden yaşattığı için sevgi ve minnetlerimi sunuyorum. Dualarınızı bekleriz." ifadelerini kullandı.