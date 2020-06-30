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    Yeniasır TV Gündem Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve ailesinin mutlu günü

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve ailesinin mutlu günü

    Giriş Tarihi: 30.06.2020, 15:22

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Esra Albayrak'ın 4. çocukları Hamza Salih dünyaya geldi. Bakan Albayrak mutlu haberi sosyal medya hesabından paylaştı. Albayrak paylaşımında: "Rabbimize şükürler olsun, bu gece 4. evladımız Hamza Salih ailemize, dünyamıza sefalar getirdi. Sevgili eşim Esra'ya bize bu mutluluğu yeniden yaşattığı için sevgi ve minnetlerimi sunuyorum. Dualarınızı bekleriz." ifadelerini kullandı.

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