Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Esra Albayrak'ın 4. çocukları Hamza Salih dünyaya geldi. Bakan Albayrak mutlu haberi sosyal medya hesabından paylaştı. Albayrak paylaşımında: "Rabbimize şükürler olsun, bu gece 4. evladımız Hamza Salih ailemize, dünyamıza sefalar getirdi. Sevgili eşim Esra'ya bize bu mutluluğu yeniden yaşattığı için sevgi ve minnetlerimi sunuyorum. Dualarınızı bekleriz." ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve ailesinin mutlu günü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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