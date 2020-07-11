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    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Srebrenitsa paylaşımı: Ne yaparsanız yapın ama unutmayın

    Giriş Tarihi: 11.07.2020, 13:42

    Sosyal medya hesabı Twitter'dan Srebrenitsa paylaşımı yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ne yaparsanız yapın ama soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır" ifadelerini kullandı.

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