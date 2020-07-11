Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Srebrenitsa paylaşımı: Ne yaparsanız yapın ama unutmayın

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/hazine-ve-maliye-bakaniberat-albayraktan-srebrenitsa-paylasimi-ne-yaparsaniz-yapin-ama-unutmayin" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Sosyal medya hesabı Twitter'dan Srebrenitsa paylaşımı yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ne yaparsanız yapın ama soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır" ifadelerini kullandı.