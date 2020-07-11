Sosyal medya hesabı Twitter'dan Srebrenitsa paylaşımı yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Ne yaparsanız yapın ama soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır' ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Srebrenitsa paylaşımı: Ne yaparsanız yapın ama unutmayın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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